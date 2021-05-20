CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI, YİNE UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI
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CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI, YİNE UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıkan A.A. (41), uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıkan A.A. (41), uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Honaz ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kocabaş Mahallesi'nde bir eve bu sabah yapılan baskında, A.A. (41) yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, kıyafet dolabının arkasına gizlenmiş 10 gram esrar, 2 gram eroin, 20 gram metamfetamin ve 4 uyuşturucu hap ele geçirildi. A.A.'nın uyuşturucu madde satarken yakalanıp tutuklandığı, geçen hafta da izinli olarak cezaevinden çıktığı belirtildi.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI, YİNE UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI
CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI, YİNE UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI
CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI, YİNE UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI
CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI, YİNE UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI, YİNE UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI - Haberler
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