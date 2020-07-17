Cezaevinden izinli çıktı, tartıştığı kişiyi tabancayla vurdu ORDU'nun Altınordu ilçesinde, denetimli serbestlik uygulaması ile açık cezaevinden izinli olarak çıkan Ergin Ö. (34), tartıştığı Caner K.'yı (34) tabancayla yaraladı.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, denetimli serbestlik uygulaması ile açık cezaevinden izinli olarak çıkan Ergin Ö. (34), tartıştığı Caner K.'yı (34) tabancayla yaraladı. Gözaltına alınan Ergin Ö., tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi.

Olay, sabah saatlerinde Akyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobilde sohbet eden Ergin Ö. ile Caner K. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Otomobilden inen Ergin Ö., belinden çıkardığı tabancayla otomobile doğru ateş açtı. Bacağından yaralanan Caner K., silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Caner K.'nın sağlık durumun iyi olduğu belirtildi. Olaydan sonra kaçan Ergin Ö. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Denetimli serbestlik uygulaması ile ceza infaz kurumundan izinli olarak çıkan Ergin Ö. tutuklanarak Ordu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: DHA