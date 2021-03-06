Cezaevinden izinli çıktı, kumar oynatırken yakalandı
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Cezaevinden izinli çıktı, kumar oynatırken yakalandı

06.03.2021 10:57 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:03

Çorum'un Sungurlu ilçesinde cezaevinden izinli olarak çıkan şahıs kumar oynatırken yakalandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde cezaevinden izinli olarak çıkan şahıs kumar oynatırken yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Sungurlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cezaevinden izinli çıkan Ü.C.'nin kumar oynattığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararının ardından polis ekipleri belirlenen adrese baskın düzenledi. Evde kumar oynadığı belirlenen H.G., S.K., Ö.B., N.G. ve S.V.'ye korona virüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 15 bin 750 lira ceza kesilirken haklarında idari işlem uygulandı. - ÇORUM

Cezaevinden izinli çıktı, kumar oynatırken yakalandı
Cezaevinden izinli çıktı, kumar oynatırken yakalandı
Cezaevinden izinli çıktı, kumar oynatırken yakalandı
Cezaevinden izinli çıktı, kumar oynatırken yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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