Cezaevinden İzinli Çıktı, Eşini Boğazından Bıçaklayıp, Öldürdü (2)
SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDIManisa'nın Kula İlçesi'nde tartıştığı eşi Hatice Özkara'yı boğazından bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Murat Özkara, polis ve jandarmanın ortaklaşa düzenlediği operasyonla Narıncapıtrak Mahallesi'ndeki bir evde gözaltına alındı.
SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI
Manisa'nın Kula İlçesi'nde tartıştığı eşi Hatice Özkara'yı boğazından bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Murat Özkara, polis ve jandarmanın ortaklaşa düzenlediği operasyonla Narıncapıtrak Mahallesi'ndeki bir evde gözaltına alındı. Özkara, sorgulanmak üzere Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.