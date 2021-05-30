Cezaevinden izinli çıktı, eşini 25 bıçak darbesiyle öldürdü
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Cezaevinden izinli çıktı, eşini 25 bıçak darbesiyle öldürdü

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay - Haberler | 3. Sayfa

Cezaevinden izinli çıktı, eşini 25 bıçak darbesiyle öldürdü Samsun'un Bafra ilçesinde karısını 25 bıçak darbesiyle öldüren şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Cezaevinden izinli çıktı, eşini 25 bıçak darbesiyle öldürdü

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde karısını 25 bıçak darbesiyle öldüren şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, sabah saat 04.30 sıralarında Emirefendi Mahallesi Şehit Piyade Er Alahattin Koçak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Faruk Y. ve eşi Kamile Yavuz arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Faruk Y., 2 çocuk annesi eşi Kamile Y.'yi bıçakladı. Sesleri duyan komşuları polise ve 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince, bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın Bafra'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan koca ise polis ekiplerince Alpaslan Mahallesi Çiftlik Sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Cezaevinden izinli çıktı, eşini 25 bıçak darbesiyle öldürdü
Cezaevinden izinli çıktı, eşini 25 bıçak darbesiyle öldürdü
Cezaevinden izinli çıktı, eşini 25 bıçak darbesiyle öldürdü
Cezaevinden izinli çıktı, eşini 25 bıçak darbesiyle öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay

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