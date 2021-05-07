CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI, "DUR" İHTARINA UYMAYINCA KOVALAMACA İLE YAKALANDI
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CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI, "DUR" İHTARINA UYMAYINCA KOVALAMACA İLE YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da bir rezidanstan çıkarken polisi karşısında gören Fatih K. (28) lüks otomobiliyle kaçtı.

Bursa'da bir rezidanstan çıkarken polisi karşısında gören Fatih K. (28) lüks otomobiliyle kaçtı. Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalanan Fatih K. polise sahte izin belgesi gösterdi. Ekipler şüpheliye trafik kurallarını ihlalden 7 bin 49 lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ise 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 10 bin 199 lira cezai işlem uygulayarak aracı bağladı. Sürücünün cezaevinden de izinli çıktığını belirledi.

Merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde Yıldırım Caddesi'nde dün, bir rezidansın otoparkından çıkan 34 DSZ 721 plakalı otomobili gören Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ekiplerin ihtarına aldırış etmeyen otomobil sürücüsü Fatih K., kaçmaya başladı. Sürücü, yaklaşık 5 kilometre kaçtıktan sonra Osmangazi ilçesi Avrupa Konseyi Bulvarı'ndaki polis uygulama noktasında yakalandı. Aracı kenara çektiren ekipler sürücünün cezaevinden izinli çıktığını belirledi. Sürücü Fatih K.?nin polise ibraz ettiği izin belgesi sahte çıkınca ekipler şüphelinin üzerini ve aracını aradı. Yapılan aramada Fatih K.?nin üzerinden ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. Sürücü Fatih K., işlemlerinin ardından emniyete götürüldü.

10 BİN 199 LİRA CEZA KESİLDİ

Fatih K.?nin aracını inceleyen trafik polisleri ise şüpheliye ehliyetsiz araç kullanmak suçundan 5 bin 396 lira, 'makas' suçundan bin 339 lira, 'dur' ihtarına uymamak suçundan 314 lira olmak üzere toplamda 7 bin 49 lira ceza yazdı. Kısıtlamayı ihlal ettiği için de 3 bin 150 lira ceza kesilen Fatih K.?ye toplamda 10 bin 199 lira cezai işlem uygulandı.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI, 'DUR' İHTARINA UYMAYINCA KOVALAMACA İLE YAKALANDI
CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI, 'DUR' İHTARINA UYMAYINCA KOVALAMACA İLE YAKALANDI
CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI, 'DUR' İHTARINA UYMAYINCA KOVALAMACA İLE YAKALANDI
CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI, 'DUR' İHTARINA UYMAYINCA KOVALAMACA İLE YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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