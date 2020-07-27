Cezaevinden izinli çıktı babasının evini ateşe verdi
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Cezaevinden izinli çıktı babasının evini ateşe verdi

Cezaevinden izinli çıktı babasının evini ateşe verdi AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bir süre önce cezaevinden izinli çıkan bir kişi, arkadaşları ile birlikte içki içtiği babasının evini ateşe verdi.

Cezaevinden izinli çıktı babasının evini ateşe verdi
27.07.2020 04:19 | Son Güncelleme: 27.07.2020 05:05

Cezaevinden izinli çıktı babasının evini ateşe verdi

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bir süre önce cezaevinden izinli çıkan bir kişi, arkadaşları ile birlikte içki içtiği babasının evini ateşe verdi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.
Olay, saat 22.30 sıralarında Nazilli ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde yetiştirdiği gerekçesiyle cezaevine giren Hamza Coşkun F., koronavirüs salgını nedeniyle cezaevi yönetiminden izin aldı. Hamza Coşkun F., babasının evinde arkadaşları ile bir araya gelerek, iddiaya göre içki içti. Bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle Hamza Coşkun F., evi ateşe verdi. Alevlerin evi sarması üzerine, yangını gören mahalle sakinleri itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak yangını çevre evlere sıçramasını önledi. Yapılan çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralanan olmazken evde hasar meydana geldi.
Yangın sırasında, evde bulunan Hamza Coşkun F. ve arkadaşlarının evden çıktıları öğrenilirken, polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı

- Aydın

Kaynak: DHA

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