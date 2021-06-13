CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI ALMANYA'YA KAÇMAK İSTERKEN HAVALİMANINDA YAKALANDI
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CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI ALMANYA'YA KAÇMAK İSTERKEN HAVALİMANINDA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL,DHAKoronavirüs tedbirleri nedeniyle cezaevinden izinli olarak çıkan Nurettin Ş.(23), cezaevine tekrar girmemek için kardeşi adına düzenlenmiş sahte pasaportla Almanya'ya gitmeye çalışırken, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

İSTANBUL,DHA

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle cezaevinden izinli olarak çıkan Nurettin Ş.(23), cezaevine tekrar girmemek için kardeşi adına düzenlenmiş sahte pasaportla Almanya'ya gitmeye çalışırken, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Nurettin Ş.'nin pasaport sırasında yakalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Mayıs'ta dış hatlar terminali pasaport kontrol noktasında yaptıkları uygulama sırasında Abdullah Ş. ismine düzenlenmiş pasaport ile yurtdışına çıkmaya çalışan bir kişiyi şüphe üzerine takibe aldı. Polisin yaptığı inceleme sonucu yolcunun pasaportunun ve yanındaki sürücü belgesinin sahte olduğu tespit edildi. Ekipler, yaptıkları parmak izi eşleştirmesinde ise şüphelinin gerçek isminin Nurettin Ş. olduğunu belirledi. Hırsızlık suçundan arama kaydı bulunan Nurettin Ş.'nin yapılan sorgusunda ise yanındaki seyahat belgelerinin kardeşine ait olduğunu, cezaevinden koronavirüs tedbirleri gereğince izinli olarak çıktığını ve cezaevine tekrar girmemek için böyle bir yola başvurduğunu itiraf etti. Nurettin Ş., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Metris Cezaevi'ne gönderildi.

Öte yandan, Nurettin Ş.'nin havalimanına gelişi, bilet ve bagaj işlemlerini yaptırması ve pasaportta yakalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI ALMANYA'YA KAÇMAK İSTERKEN HAVALİMANINDA YAKALANDI
CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI ALMANYA'YA KAÇMAK İSTERKEN HAVALİMANINDA YAKALANDI
CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI ALMANYA'YA KAÇMAK İSTERKEN HAVALİMANINDA YAKALANDI
CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI ALMANYA'YA KAÇMAK İSTERKEN HAVALİMANINDA YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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