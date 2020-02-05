Cezaevinden izinli çıkıp, hırsızlık yaptı
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Cezaevinden izinli çıkıp, hırsızlık yaptı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, bir ev ile lokantadan hırsızlık yaptıkları tespit edilen 4 şüpheliden 3'ü polis tarafından yakalandı.

05.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:34
Cezaevinden izinli çıkıp, hırsızlık yaptı

KÜTAHYA'nın ilçesinde, bir ev ile lokantadan  hırsızlık yaptıkları tespit edilen 4 şüpheliden 3'ü tarafından yakalandı. Dördüncü şüphelinin ise cezaevinden izinli çıktığı, hırsızlık olaylarından sonra geri döndüğü ortaya çıktı.

Tavşanlı ilçesinde bir eve kilidini kırarak giren kimliği belirsiz kişiler, 5 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını çaldı. Aynı ilçede daha sonra ise bir lokantadan içerisinde 4 bin lira ve tapular bulunan kasa çalındı.

Hırsızlık olaylarının yaşandığı ev ve lokanta çevresinde inceleme yapan polis, şüphelilerin Y.D., A.K., V.O. ve R.Ü. olduğunu tespit etti. Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Grup Amirliği ekipleri, Y.D., A.K. ve R.Ü.'yü gözaltına aldı. Diğer şüpheli V.O.'nun ise açık cezaevinden izinli çıkıp, hırsızlık olayının ardından geri döndüğü tespit edildi.

Y.D., A.K. ve R.Ü. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, tutuklandı. V.O.'nun ise bugün adliyeye getirilerek, savcılık sorgusuna alınacağı belirtildi. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
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