Cezaevinden izinli çıkıp hırsızlık yaptı
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Cezaevinden izinli çıkıp hırsızlık yaptı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yakalanan hırsızlık zanlısının cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

02.02.2020 10:29 | Son Güncelleme: 02.02.2020 10:34
Cezaevinden izinli çıkıp hırsızlık yaptı

'in ilçesinde yakalanan hırsızlık zanlısının cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.


Edinilen bilgilere göre, Ürgüp Kavaklıönü Mahallesi'nde bir evden ziynet eşyaları çalındı. Ürgüp İlçe ekipleri tarafından çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından eve giren şüphelinin A.Y.K. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından A.Y.K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın Niğde Açık Cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi. A.Y.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Ürgüp Adliyesine sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğinde hakim karşısına çıkan A.Y.K., uyuşturucu madde kullandığını, olayı hatırlamadığını söyledi. Şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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