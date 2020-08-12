Cezaevinden izinli çıkan şüpheli, 16 ayrı hırsızlık olayına karıştı
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Cezaevinden izinli çıkan şüpheli, 16 ayrı hırsızlık olayına karıştı

Antalya'da 4 ay önce pandemi nedeniyle cezaevinden izinli çıkan şüpheli, Konyaaltı ilçesinde 16 ayrı hırsızlık olayına karıştı.

Cezaevinden izinli çıkan şüpheli, 16 ayrı hırsızlık olayına karıştı
12.08.2020 10:27 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:31

Antalya'da 4 ay önce pandemi nedeniyle cezaevinden izinli çıkan şüpheli, Konyaaltı ilçesinde 16 ayrı hırsızlık olayına karıştı. Çok sayıda kamera görüntüsünün incelenmesi sonucu tespit edilen şüpheli yakalandı.

Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, değişik tarihlerde Akdeniz Bulvarı sahil şeridinde meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik çalışmalar düzenledi. Çok sayıda kamera görüntüsünün incelenmesi sonucu 16 ayrı hırsızlık olayını, şüpheli A.T.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Akdeniz Bulvarı üzeri Boğaçay Köprüsü girişinde yakalanan A.T.'nin üzerinde yapılan aramada, hırsızlık malı olduğu değerlendirilen 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelinin, "hırsızlık" suçundan cezaevinde olduğu, pandemiden dolayı dört ay önce cezaevinden izinli çıktığı, ayrıca şahsın "uyuşturucu madde kullanmak-bulundurmak, kapkaç ve yağma" suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.

A.T., işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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