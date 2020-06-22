Cezaevinden izinli çıkan şahıs evinde ölü bulundu Cezaevinden izinli çıkan şahıs evinde ölü bulundu Manisa'nın Kula ilçesinde cezaevinden izinli çıkan bir şahıs, evinde ölü bulundu.

Cezaevinden izinli çıkan şahıs evinde ölü bulundu

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde cezaevinden izinli çıkan bir şahıs, evinde ölü bulundu.

Olay, saat 19.15 sıralarında Kula'ya bağlı Seyitali Mahallesi Gargar Küme Evleri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gargar Küme Evleri'nde ikamet eden Turan Baykal(47), bir süre önce cezaevinden izinli çıktı. Annesi ile birlikte yaşayan Baykal, öğle saatlerinde komşuları ile görüştükten sonra, uyumak için eve gideceğini söyledi ve komşularının yanından ayrıldı. Akşam saatlerinde eve gelen Baykal'ın annesi, Baykal'ı hareketsiz yatarken buldu. Durumun hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Baykal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Baykal'ın cansız bedeni Olay Yeri İncelemeekiplerinin incelemelerinin ardından Kula Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Yapılan ilk incelemelerde Baykal'ın ölüm sebebinin alkol koması olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Savcılık talimatı ile başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA