Cezaevinden izinli çıkan şahıs evinde ölü bulundu
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Cezaevinden izinli çıkan şahıs evinde ölü bulundu

Manisa'nın Kula ilçesinde cezaevinden izinli çıkan şahıs, evinde ölü bulundu.

Cezaevinden izinli çıkan şahıs evinde ölü bulundu
22.06.2020 21:19 | Son Güncelleme: 22.06.2020 21:40

Manisa'nın Kula ilçesinde cezaevinden izinli çıkan şahıs, evinde ölü bulundu.

Olay, saat 19.15 sıralarında Kula'nın Seyitali Mahallesi Gargar Küme Evleri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gargar Küme Evleri'nde ikamet eden Turan Baykal (47), bir süre önce cezaevinden izinli çıktı. Annesi ile birlikte yaşayan Baykal, öğle saatlerinde komşuları ile görüştükten sonra uyumak için eve gideceğini söyleyip komşularının yanından ayrıldı. Akşam saatlerinde eve gelen Baykal'ın annesi, Baykal'ı hareketsiz yatarken buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Baykal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Baykal'ın cansız bedeni Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekiplerinin incelemelerinin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemeye göre Baykal'ın ölüm sebebinin alkol koması olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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