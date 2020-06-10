Cezaevinden izinli çıkan şahıs eşiyle tartıştığı sırada müdahale edeni vurdu Samsun'da cezaevinden izinli çıkan bir kişi sokak ortasında eşiyle tartıştığı sırada kendisine müdahale eden vatandaşların üzerine tabancayla ateş açınca bir kişiyi yaraladı.

Samsun'da cezaevinden izinli çıkan bir kişi sokak ortasında eşiyle tartıştığı sırada kendisine müdahale eden vatandaşların üzerine tabancayla ateş açınca bir kişiyi yaraladı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden izinli çıkan E.Ç. sokak ortasında eşi N.Ç. ile tartışınca vatandaşlar araya girip müdahale etti. Bu sırada kendisine müdahale edenlerin üzerine doğru 2 kez tabancayla ateş ettiği ileri sürülen E.Ç., E.A.'yı kasığından yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alınırken, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan E.Ç. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.Ç. kendisine saldıranlar olduğunu, silah çektiklerini, korkup kendisini korumak için ateş ettiğini ve kimseyi yaralamak istemediğini savundu.

E.Ç. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA