Cezaevinden izinli çıkan mahkum, evinde ölü bulundu Manisa'nın Kula ilçesinde cezaevinden izinli çıkan mahkum, evinde ölü bulundu.

Manisa'nın Kula ilçesinde cezaevinden izinli çıkan mahkum, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Seyitali Mahallesi Gargar Küme Evleri mevkisinde ikamet eden Turan Baykal (47), öğle saatlerinde komşuları ile görüştükten sonra uyumak için eve gitti.

Annesi Kezban Ural'ın hareketsiz yatarken bulduğu Baykal için eve gelen sağlık ekipleri Baykal'ın öldüğünü tespit etti.

Baykal'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Baykal'ın Salihli Kapalı Cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA