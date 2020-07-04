Cezaevinden izinli çıkan hükümlü karısını öldürüp kaçtı
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Cezaevinden izinli çıkan hükümlü karısını öldürüp kaçtı

Burdur'un Çavdır ilçesinde, hükümlü bulunduğu açık cezaevinden izinli çıkan ve karısını bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan zanlı tutuklandı.

Cezaevinden izinli çıkan hükümlü karısını öldürüp kaçtı
04.07.2020 22:07 | Son Güncelleme: 04.07.2020 22:12

Burdur'un Çavdır ilçesinde, hükümlü bulunduğu açık cezaevinden izinli çıkan ve karısını bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, ilçe merkezinde Tarkan A. ile boşanma aşamasında olduğu eşi Sevil A. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında Tarkan A, Sevil A'yı bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibince Çavdır Devlet Hastanesine kaldırılan Sevil A. kurtarılamadı.

Cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen ve olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Tarkan A, polis ekiplerince ilçeye bağlı Kayabaş mevkisinde saklandığı serada yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tarkan A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Manşet

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