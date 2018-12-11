Cezaevinden İzinle Çıktı, Yine Uyuşturucuyla Yakalandı

Samsun'da 'uyuşturucu' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıkan bir kişi yine uyuşturucuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklu bulunduğu yarıaçık cezaevinden izinli olarak çıkan Ü.Ç, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekipleri tarafından İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde

şüphe üzerine durduruldu. Şahsın üzerinde yapılan aramada 283 adet ecstasy uyuşturucu hapla ele geçirildi. Gözaltına alınan Ü.Ç, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ü.Ç.'nin Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada ise 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 37 adet dolu tabanca mermisi ele geçirildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan Ü.Ç. 'uyuşturucu ticareti' suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN