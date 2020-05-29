Cezaevinden gelen mektupla minik Buse'ye sürpriz doğum günü Van'ın Edremit Belediyesi, Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumunda 18 aydır tutuklu olan Cenap Bilekçi'nin gönderdiği mektup üzerine kızı Ömür Buse'nin birinci yaş gününü kutladı.

Van'ın Edremit Belediyesi, Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumunda 18 aydır tutuklu olan Cenap Bilekçi'nin gönderdiği mektup üzerine kızı Ömür Buse'nin birinci yaş gününü kutladı.

Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumunda 18 aydır tutuklu bulunan Cenap Bilekçi, kızının birinci yaş günü nedeniyle Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'a mektup yazdı. Mektupta kızı Ömür Buse'nin birinci yaş gününü kutlayamamanın üzüntüsünü yaşadığını anlatan Bilekçi, Başkan Say'dan kızının birinci yaş gününü kutlamasını istedi. Bunun üzerine harekete geçen Edremit Belediyesi, minik Ömür Buse için sürpriz bir doğum günü kutlaması hazırladı. Bugün Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ekinci, beraberindeki heyetle minik Ömür Buse'nin evine gitti. Burada minik Ömür Buse için pasta kesen Ekinci, kendisine çeşitli hediyeler verdi. Cenap Bilekçi'nin eşi Sibel Bilekçi ile bir süre sohbet eden Ekinci, "Ömür Buse kızımızın babasının mektubu üzerine geldik. Kendisinin cezaevinde olduğunu ve kızının ilk doğum gününde yanında olamamanın ezikliğini yaşadığını belirtmiş ve bizden yardım talep etmişti. Bu mektup bizi çok etkiledi. Bu talep doğrultusunda kızımızın yanında olmak istedik. Böylece kızımıza güzel bir sürpriz yaptığımızı düşünüyoruz. İnşallah bundan sonraki doğum günlerinde bütün aile birlikte olur ümidini paylaşıyoruz" dedi.

Edremit Belediyesi tarafından Ömür Buse için yapılan sürpriz doğum günü için mutluluğunu dile getiren Sibel Bilekçi ise "Ben böyle bir şey beklemiyordum. Eşim kızıma sürprizim var deyince ben görüntülü arama yapar diye düşünmüştüm. Dün Edremit Belediyesinden arayıp eşinin talebi doğrultusunda doğum gününü beraber kutlamak istediklerini söyleyince çok sevindik. Eşim 1,5 yıldır cezaevinde. Umarım bu son olur. Bundan sonraki doğum günlerinde hep beraber oluruz. Bu anlamda Başkan İsmail Say başta olmak üzere Edremit Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Eşim burada olmadığı için kutlamayı düşünmüyordum. Çünkü gönlümüz kırıktı ama çok sevindim. Eşimi çok seviyorum, gözü arkada kalmasın" ifadelerini kullandı.

Edremit Belediyesi tarafından verilen hediyelere sevinen minik Buse de kucağına aldığı oyuncak bebeklerle oynamanın keyfini çıkardı. - VAN

Kaynak: İHA