Cezaevinden firar uçurumda sona erdi

Artvin'de cezaevinden firar eden mahkum, arkadaşıyla birlikte Gürcistan'a kaçmak isterken uçurumda mahsur kaldı.

Artvin'de cezaevinden firar eden mahkum, arkadaşıyla birlikte Kemalpaşa ilçesinden Gürcistan'a kaçmak istedi. Ormanlık alandan kaçarken uçurumda mahsur kalan şahısların yardımına jandarma ve HOPAK ekipleri yetişti. 4 saatlik bir operasyonla bulundukları yerden kurtarılan mahkum tekrar cezaevine gönderilirken, arkadaşı ise gözaltına alındı. - ARTVİN

Kaynak: İHA