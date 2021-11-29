Cezaevinden firar etti, başkasının kimliği ile otelde yakalandı

KONYA (İHA) - Konya'da cezaevinden kaçtıktan sonra yeniden suça karışan ve hakkında kesinleşmiş 35 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs, başkasının kimliği ile kayıt yaptırdığı otel odasında polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz aylarda Seydişehir T Tipi Cezaevinden firar eden, yaralama, basit yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, buna benzer 19 suç kaydı ve 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U.'yu (27) yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda firari şüphelinin yakın arkadaşlarının 25 Kasım günü kent merkezindeki özel bir hastanede tedavi gördüğü belirlendi. Polis ekipleri tarafından hastanenin o güne ait güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından aranan firari M.U.'nun da hastanede olduğu, yanında bulunan bir kadının da hastanede tedavi gördüğü tespit edildi.

FİRARİ ŞAHIS OPERASYONLA YAKALANDI

Polis tarafından hastane kayıtlarından M.U.'nun yanındaki kadının kimliğini belirlenirken, kadının merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevreyolu üzerinde bir otelde kaldığı belirlendi. Otelde yapılan araştırmada kadının yanında M.İ.K. isimli birinin kaldığı ancak M.U.'nun sahte kimlik kullanacağı düşünülerek polis ekiplerince otele operasyon düzenlendi. Otel odasında yakalanan M.U.'nun yapılan üst aramasında otel kayıtlarında kullandığı başka isme ait kimlik çıktı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.U. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

(İbrahim Yetkin/ İHA)

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