Cezaevinden firar etti
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Cezaevinden firar etti

Bilecik'in Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan kaçan bir şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

06.01.2020 13:31 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:35
Cezaevinden firar etti

'in Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan kaçan bir şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.


Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bulunan Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda 12: 30 yoklamasında bir kişinin olmadığı fark edildi. Yapılan araştırmalar sonucu bu şahsın Yavuz Ç.(29) olduğu anlaşılırken, şahsın bahçedeki tellerden atlayarak kaçtığı tahmin ediliyor. Başta Bilecik ve ilçelerinde kolluk görevlileri şahısların yakalanması için seferber olurken, Bursa, Eskişehir ve Bilecik'e yakın illerde şahısların eşkal bilgisi verildi.


Öte yandan şahsın hırsızlık ve kumar oynatmaya yer temin etme suçlarından cezası bulunduğu öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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HABER YORUMLARI (1)

  • ELİF:
    Bu açık cezaevini kuran icad edenler sırf kaçsınlar diye icad etmiş katil kaçıp cinayet işliyor
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