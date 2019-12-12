Cezaevinden firar eden zanlı yakalandı
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Cezaevinden firar eden zanlı yakalandı

Kars'ta hakkında yakalama kararı olan ve 26 yıl 107 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

12.12.2019 21:30 | Son Güncelleme: 12.12.2019 21:30
Cezaevinden firar eden zanlı yakalandı

'ta hakkında yakalama kararı olan ve 26 yıl 107 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

İl ekipleri "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçu kapsamında iki dosyadan 26 yıl 107 gün cezası bulunan C.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edilen C.Ö'yü takipe alan polis ekipleri Halitpaşa Caddesinde yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.Ö, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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