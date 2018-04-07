Cezaevinden Firar Eden Mahkum Yakalandı

Bartın'da "kamu malına zarar vermek" suçundan hükümlü olduğu açık cezaevinden kaçan mahkum yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bartın Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda "kamu malına zarar vermek" suçundan hükümlü olan Fırat Vurgun, açık cezaevinden firar etti.

Cezaevi yetkilileri Vurgun'un firar ettiğinin anlaşılması üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Vurgun'u Orduyeri Mahallesi Kaynarca Caddesi'ndeki bir marketin önünde yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Vurgun, emniyete götürüldü.

Bu arada Vurgun'un, daha önce 3 kez, bulunduğu açık cezaevinden kaçtığı öğrenildi.