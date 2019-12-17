Cezaevinden firar eden 2 kişi yakalandı

17.12.2019 08:59 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:04

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri cezaevinden firar eden 2 şahsı yakaladı.



Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonuç verdi. Cezaevin firar eden V.A. ve N.A. isimli 2 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA