Cezaevinden firar eden 2 kişi yakalandı
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Cezaevinden firar eden 2 kişi yakalandı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri cezaevinden firar eden 2 şahsı yakaladı.

17.12.2019 08:59 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:04
Cezaevinden firar eden 2 kişi yakalandı

ekipleri cezaevinden firar eden 2 şahsı yakaladı.


Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonuç verdi. Cezaevin firar eden V.A. ve N.A. isimli 2 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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