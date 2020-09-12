Cezaevinden çıktılar 4 buçuk kilo uyuşturucuyla yakalandılar
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Cezaevinden çıktılar 4 buçuk kilo uyuşturucuyla yakalandılar

BURSA'da hırsızlık suçundan cezaevinde yatarken pandemi sebebiyle tahliye edilen E.K. (22) ile K.A. (27) kiraladıkları otomobille uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı.

Cezaevinden çıktılar 4 buçuk kilo uyuşturucuyla yakalandılar
12.09.2020 08:31 | Son Güncelleme: 12.09.2020 08:35

BURSA'da hırsızlık suçundan cezaevinde yatarken pandemi sebebiyle tahliye edilen E.K. (22) ile K.A. (27) kiraladıkları otomobille uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı. Gözaltına alınan E.K. ve K.A.'nın üzerinden 4 kilo 570 gram esrar çıktı.

Bursa Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, Panayır Mahallesi'nde devriye atarken 34 plakalı bir aracın içinde bulunan 2 kişinin hareketlerinden şüphelendi. Aracı durduran ekipler, otomobildeki E.K. ve K.A.'yı aşağı indirdi. 2 kişinin üstünü arayan ekipler, E.K.'nin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek, K.A.'nın üzerinde ise bir miktar uyuşturucu buldu.

Bunun üzerine ekipler araçta da arama yaptı. Yapılan aramada kiralık otomobilin içinde 4 kilo 570 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, şüphelinin daha önce işledikleri bir hırsızlık suçu sebebiyle cezaevinde olduklarını, pandemi sebebiyle mart ayında tahliye edildiklerini belirledi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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