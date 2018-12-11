Cezaevinden Çıktı Uyuşturucuyla Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde açık cezaevinden izinli çıkan hükümlü, uyuşturucu hapla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi yunus ekipleri, şüphe üzerine durdurulan Ümit Ç. üzerinde yaptıkları aramada 283 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının ikametinde de arama yapan ekipler, ruhsatsız tabanca, kuru sıkı tabanca ve 37 tabanca fişeği buldu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Başka bir suçtan açık cezaevinde kaldığı öğrenilen zanlının, bir hafta önce izne çıktığı öğrenildi.