Cezaevinden çıktı muz hırsızlığından tekrar tutuklandı

13.11.2019 13:29 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:34

Mersin'in Bozyazı ilçesinde muz hırsızlığı suçundan yaklaşık 5 ay önce tutuklanarak cezaevine giren şüpheli, tahliye olduktan kısa süre sonra aynı suçtan tekrar yakalanarak tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, son günlerde ilçede muz seralarında hırsızlık olaylarının artması üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgedeki devriye sayısını arttırarak kontrollerini sıklaştırdı. Bu kapsamda Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, Gürlevik Mahallesi'nde devriye gezdikleri sırada bir muz serasının yanında farları açık şekilde bir kamyonete rastladı. Kamyonetin kasasında yeni kesilmiş muz olduğunu belirleyen polis, çevrede yaptığı araştırmada herhangi bir kimseye rastlamazken, bir otomobilin hızla uzaklaştığını gördü. Ele geçen yaklaşık 2.5 ton muz sahibine teslim edilirken, devam eden çalışmada bölgeden uzaklaşan araçla bağlantılı olarak aynı suçtan sabıkası bulunan S.K. ile bir komisyoncuyu gözaltına aldı.



Kısa süre önce cezaevinden tahliye olduğu belirlenen S.K., 'muz hırsızlığı' suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece yeniden tutuklanırken, S.B. adlı komisyoncu ise 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA