Cezaevinden çıktı, husumetlisini vurdu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde cezaevinden yeni çıkan şahıs, geçmişte aralarında husumet olan bir kişiyi vurarak kaçtı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde cezaevinden yeni çıkan şahıs, geçmişte aralarında husumet olan bir kişiyi vurarak kaçtı. Kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, Düzce'nin Akçakoca ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cezaevinden çıkan D.Ö. geçmişte aralarından husumet olan Ş.V.'nin evine gitti. Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda yanında getirdiği pompalı tüfekle Ş.V.'yi kalçasından vurdu. Silah sesleri üzerine dışarı çıkan Ş.V.'nin yakınlarını gören şahıs pompalı tüfek ile birlikte olay yerinden kaçtı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ş.V.'ye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Devlet hastanesine sevk edildi.

Polis, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı