Cezaevinden çıkıp çok sayıda bisiklet çalınca yeniden tutuklandı

ANTALYA (İHA) - Antalya'da cezaevinden çıktıktan sonra çok sayıda bisiklet çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak yeniden tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, il genelinde bisikletlerin çalınması olayları ile ilgili olarak Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından araştırmalara başlatıldı. Araştırma neticesinde bisikletlerin çalındığı bölgelerde çok sayıda kamera incelenerek, hırsızlık olayını M.E isimli şahsın gerçekleştirdiği şahsın 1 ay önce cezaevinden çıktığı, şahsın çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi. Şüpheli M.E önceki gün yakalanarak, hakkında 4 ayrı bisiklet hırsızlığından işlem yapıldı. Dün sevk edildiği mahkeme tarafından ise tutuklandı. - ANTALYA