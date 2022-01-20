Cezaevinden çıkar çıkmaz yine motosiklet çaldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de geçen yıl lüks otomobil ve motosiklet çaldığı için tutuklanan şüpheli, geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıktıktan sonra yine motosiklet çaldı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de geçen yıl lüks otomobil ve motosiklet çaldığı için tutuklanan şüpheli, geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıktıktan sonra yine motosiklet çaldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Düzce'nin Konuralp bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü hırsızlık büro amirliği ekipleri, Konuralp bölgesinde iki lüks motosikletin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. Bölgede bulunan güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarını incelemeye alan ekipler, 400 saatlik kamera incelemesinin ardından hırsızlığı yapan şahsın geçtiğimiz yıl lüks otomobil ve motosikletler çalan F.M. olduğunu belirledi. Yapılan fiziki takip sonrasında, F.M. ve yanında bulunan B.A.'nın, Konuralp bölgesinde bulunan lüks motosikletleri çalıp Akçakoca'ya götürdüğü belirlendi. Akçakoca'da bulunan motosikletler yediemin otoparkına götürülürken, F.M. ve B.A. ise saklandıkları yerde yakalanarak gözaltına alındı. - DÜZCE

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