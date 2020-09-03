Cezaevinden çıkar çıkmaz otomobil çalmaya devam eden hırsızı polis bir kez daha yakaladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cezaevinden çıkar çıkmaz otomobil çalmaya devam eden hırsızı polis bir kez daha yakaladı

Avcılar ve Küçükçekmece'de park halindeki iki aracı çalan hırsızlık zanlısı yakalandı.

03.09.2020 11:22 | Son Güncelleme: 03.09.2020 11:50

Avcılar ve Küçükçekmece'de park halindeki iki aracı çalan hırsızlık zanlısı yakalandı. Şüphelinin daha önce de otomobil hırsızlığı suçundan hapiste yattığı öğrenilirken, oto hırsızı tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 11 Ağustos'ta Avcılar'da, 21 Ağustos'ta ise Küçükçekmece'de meydana gelen otomobil hırsızlığı olayları üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından şüphelinin önce eşkali ardından kimliği tespit edildi. Polis, kimliği tespit edilen şahısı yakalamak için çalışma başlattı.

Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu, iki ilçede meydana gelen iki ayrı otomobil hırsızlığının şüphelisi olduğu belirlenen Mustafa I. (46), ikametine yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyette sorgulanan Mustafa I.'nın 51 adet suç kaydı olduğu, daha önce de benzer suçlardan 2 yıl hapiste yattığı belirlendi. Hapisten çıkar çıkmaz otomobil çalmaya devam ettiği öğrenilen şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İki ilçede meydana gelen otomobil hırsızlığı olaylarının şüphelisi olarak yargılanan Mustafa I., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan zanlının geçtiğimiz yıllarda yaptığı hırsızlıklar da güvenlik kameralarına yansımıştı.

(İHA)

Cezaevinden çıkar çıkmaz otomobil çalmaya devam eden hırsızı polis bir kez daha yakaladı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Müjde Ar Sibel Can Erol Evgin Mustafa Sandal
Spor Jose Sosa Eddie Newton Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Mauricio Lemos
Daha Fazla Kız Eylül Bakan Transfer
Şu an buradasınız: Cezaevinden çıkar çıkmaz otomobil çalmaya devam eden hırsızı polis bir kez daha yakaladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 11:49:55. #1.14#
title