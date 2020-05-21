Cezaevinden çıkar çıkmaz gözaltına alındılar
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Cezaevinden çıkar çıkmaz gözaltına alındılar

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, dolandırıcılık suçundan konuldukları cezaevinden tahliye oldukları gün aynı suçtan gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, 2'si tutuklanarak yeniden cezaevine konuldu.

Cezaevinden çıkar çıkmaz gözaltına alındılar
21.05.2020 17:46 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:49

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, dolandırıcılık suçundan konuldukları cezaevinden tahliye oldukları gün aynı suçtan gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, 2'si tutuklanarak yeniden cezaevine konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 3'ü Denizli'de, Antalya, Burdur, Ankara ve Aydın'da 7 kişiyi otomobil alma yalanıyla dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. JASAT ekibi, şüphelilerin Arif S., Halil D. ve Bülent T. olduğunu belirledi. İnternet üzerinden dolandırıcılık olaylarını gerçekleştirdikleri saptanan şüpheliler, gözaltına alındı. 8 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı.

AKILLARA DURGUNLUK VEREN YÖNTEMŞüphelilerin, önce yabancı uyruklu kişilere ait telefon hatlarından internet üzerinden otomobilini satmak için ilan veren kişileri arayıp, noterde buluştukları, aracın parasını EFT yaparak alım- satım işlemlerini tamamladıkları, ancak noterlerin kapanmasına 15 dakika kala, EFT ile para gönderme işlemini iptal ettikleri, bu yolla aldıkları otomobili ertesi gün sattıkları tespit edildi.JASAT'TAN EFT DOLANDIRICILIĞINDA 2'NCİ DALGAJASAT ekibi, 3 kişinin 7 kişiden ayrı Burdur ve Denizli'de 2 kişiyi de dolandırdıklarını saptadı. 8 Mayıs'ta tutuklanıp, cezaevine giren 3 şüpheli, mağdurların parasını ödedikleri gerekçesiyle dün tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

Ancak JASAT ekibi, 3 kişiden Halil O. ve Bülent T.'yi, cezaevinin kapısından çıkınca, iki mağdurun daha ortaya çıkmasıyla tekrar gözaltına aldı. Hidayet Y. ise Aydın'ın Nazilli ilçesinde yakalandı. Bülent T., Burdur İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edilirken, sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Denizli'de adliyeye sevk edilen Halil O. ve Hidayet Y. ise tutuklandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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