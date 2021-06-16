Cezaevinden çıkar çıkmaz 9 motosiklet çaldı; hırsızlık anları kamerada
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Cezaevinden çıkar çıkmaz 9 motosiklet çaldı; hırsızlık anları kamerada

Cezaevinden çıkar çıkmaz 9 motosiklet çaldı; hırsızlık anları kamerada
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden yaklaşık 15 gün önce tahliye olan K.U. (20), 9 motosiklet çaldı.

OSMANİYE'de hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden yaklaşık 15 gün önce tahliye olan K.U. (20), 9 motosiklet çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden saklandığı bağ evinde yakalanan K.U., tutuklandı.

Kent merkezinde 10 günlük sürede çok sayıda motosiklet hırsızlığı ihbarları üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgelerdeki 100'ün üzerinde kamera kaydını inceledi. Polis, şüphelinin, daha önce 20 motosiklet hırsızlığına karışan ve girdiği cezaevinden 15 gün önce tahliye olan K.U. olduğunu tespit etti.

Karaçay Vadisi'nde ormanlık alandaki bir bağ evinde saklandığını belirlenen K.U., düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. K.U. ifadesinde, uyuşturucu bağımlısı olduğunu, çaldığı motosikletleri aynı gün tanımadığı kişilere 200 ila 300 lira karşılığında sattığını ifade etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.U., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

K.U.'nun, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde rahat tavırlarla motosikletleri saniyeler içinde düz kontak yaparak çaldığı görüldü.


Cezaevinden çıkar çıkmaz 9 motosiklet çaldı; hırsızlık anları kamerada
Cezaevinden çıkar çıkmaz 9 motosiklet çaldı; hırsızlık anları kamerada
Cezaevinden çıkar çıkmaz 9 motosiklet çaldı; hırsızlık anları kamerada
Cezaevinden çıkar çıkmaz 9 motosiklet çaldı; hırsızlık anları kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül

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