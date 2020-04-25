Cezaevinden çıkan şahıs, silahla çocuklarını rehin aldı Cezaevinden çıkan şahıs, silahla çocuklarını rehin aldı Ankara'da cezaevinden yakın zamanda çıktığı öğrenilen ve kavga ettiği eşinin eve dönmesini isteyen bir kişi, iki çocuğunu silahla evinde rehin aldı.

Cezaevinden çıkan şahıs, silahla çocuklarını rehin aldı

ANKARA - Ankara'da cezaevinden yakın zamanda çıktığı öğrenilen ve kavga ettiği eşinin eve dönmesini isteyen bir kişi, iki çocuğunu silahla evinde rehin aldı. Müzakere çalışması sonucu ikna edilen şahıs gözaltına alınırken, iki çocuğu da kurtarıldı.

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesi Akpınar Mahallesinde bulunan 858. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İnfaz Yasası kapsamında cezaevinden yakın zamanda çıktığı öğrenilen F.S., iddiaya göre, eşi A.S. ile kavga etti. A.S. ise kavganın ardından evi terk etti. Koca F.S., kavga ettikten sonra evi terk eden eşi A.S.'nin eve dönmesini istedi. İsteği gerçekleşmeyen koca; biri 4 yaşında kız, diğeri 7 yaşında erkek olmak üzere iki çocuğunu evinde silahla rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, özel harekat, 112 Acil Servis, itfaiye ekipleri ve müzakereci sevk edildi. Polis ekipleri binanın bulunduğu cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, müzakereci de çocuklarını rehin alan F.S. ile görüşmeye başladı. Öte yandan, evden ayrılan eş A.S. de olay yerine geldi.

Müzakerecinin yaklaşık iki saatlik ikna çalışmaları sonucu F.S., önce kız çocuğunu teslim etti, daha sonra da diğer çocuğunu dışarıya gönderdi. İkna çalışmaların ardından yakalanan F.S. gözaltına alınırken, silahı da ele geçirildi.

Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: İHA