05.09.2019 14:35

Cezaevinden 1 ay önce çıkmıştı, arkadaşı tarafından öldürüldü

-Cezaevinde mezara

Bir ay önce cezaevinden tahliye edilen Halil İbrahim Karakuzular, alacak verecek kavgasında arkadaşı tarafından öldürüldü

Halil İbrahim Karakuzular'ın cenazesi dualarla son yolculuğuna uğurlandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaklaşık bir ay önce cezaevinden tahliye edilen Halil İbrahim Karakuzular, arkadaşı tarafından alacak verecek nedeniyle çıkan kavgada öldürüldü. Karakuzular'ın cenazesi duala defin edildi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Karacaahmet Mahallesi'nde dün akşam iki arkadaş arasında meydana gelen kavgada 46 yaşındaki Halil İbrahim Karakuzular, 46 yaşındaki Halil İbrahim Karakuzular, arkadaşı 36 yaşındaki Feti B.'nin açtığı ateş sonucu öldürülmüştü. Av tüfeğinden çıkan saçmalara hedef olan Halil İbrahim Karakuzular'ın yaklaşık bir ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Karakuzular'ın cenazesi bugün sabah yapılan otopsi işlemlerinin ardından Asri Mezarlık Müdürlüğü'ne geçitirildi. Buradaki yıkama ve defin işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak, Asri Mezarlık'ta dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Öte yandan olay yerinden kaçan ve arkadaşının ölümüne sebep olan Feti B., Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı. Feti B'nin sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA