Cezaevindeki tatbikat paniğe neden oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cezaevindeki tatbikat paniğe neden oldu

Cezaevindeki tatbikat paniğe neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas Kapalı Cezaevindeki tatbikat çevrede paniğe neden oldu, 112'ye yağan ihbarlar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

SİVAS (İHA) - Sivas Kapalı Cezaevindeki tatbikat çevrede paniğe neden oldu, 112'ye yağan ihbarlar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta bugün sabah saatlerinde Sivas Kapalı Cezaevinden yükselen siren sesleri çevrede paniğe neden oldu. Cezaevindeki hareketliliği görenler ve duyanlar 112'yi arayarak yangın ihbarında bulundu. Tatbikattan haberiz sağlık ekipleri ve polis tarafından bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler cezaevine vardıklarında, cezaevi idaresi, AFAD ve İtfaiye tarafından ortaklaşa bir tatbikat yapıldığını öğrenip normale döndü. - SİVAS

Dini nikahlı karısının başkasıyla otele girdiğini görünce defalarca bıçakladı

Dini nikahlı karısının başkasıyla otele girdiğini görünce defalarca bıçakladı

 Tartıştığı kız arkadaşını öldürüp aynı silahla intihar etti

Tartıştığı kız arkadaşını öldürüp aynı silahla intihar etti

 Misafir olarak kaldığı arkadaşının evinde kanlar içinde bulundu

Misafir olarak kaldığı arkadaşının evinde kanlar içinde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title