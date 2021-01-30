Cezaevindeki sevgilisini göremeyince tramvay hattına girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cezaevindeki sevgilisini göremeyince tramvay hattına girdi

30.01.2021 15:08 | Son Güncelleme: 30.01.2021 15:12
Cezaevindeki sevgilisini göremeyince tramvay hattına girdi

Cezaevindeki sevgilisini göremeyince tramvay hattına girdi?KONYA'da cezaevindeki sevilisini görmek isteyen Berçe A. (19), tramvay hattında yürümeye başladı.

Cezaevindeki sevgilisini göremeyince tramvay hattına girdi

?KONYA'da cezaevindeki sevilisini görmek isteyen Berçe A. (19), tramvay hattında yürümeye başladı. A., tramvay seferlerini durdurdu. A., polisin uzun süren iknası sonucu yüksek gerilim hattından çıkarılarak gözaltına alındı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Selçuklu İlçesi Feritpaşa Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde bulunan tramvay hattında yaşandı. Berçe A., 'uyuşturucu satıcılığı' suçundan cezaevine girdiği öğrenilen sevgilisi Ramazan H.'yi göremediği gerekçesiyle yüksek gerilim hattına girdi. Genç kadının tramvay hattında yürüdüğünü görenler polise haber verdi. Tramvay hattına polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bu sırada tramvay seferlerini de durdurdu. Polis ekiplerinin uzun süreli ikna çabalarının ardından genç kadın, yüksek gerilim hattından çıkarılarak gözaltına alındı.

(Görüntü dökümü:

-*--------------------------------Berçe A.'nın tramvay hattında yürümesi-Polisin genç kadını ikna etmesi-Gözaltına alınması-Detaylar

(KJ: Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, )


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Jason Statham Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Ferdi Kadıoğlu Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Tüm Haberler Ankara Gazete İstifa Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cezaevindeki sevgilisini göremeyince tramvay hattına girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 15:25:06. #1.16#
title