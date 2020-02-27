Cezaevindeki mahkumlar Regaib Kandili programı
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Cezaevindeki mahkumlar Regaib Kandili programı

Kilis L Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü ve tutuklulara yönelik üç aylar ve Regaib Kandili programı düzenlendi.

27.02.2020 13:52 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:52
Cezaevindeki mahkumlar Regaib Kandili programı

L Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü ve tutuklulara yönelik üç aylar ve programı düzenlendi.


Hükümlü ve tutukluların katıldığı program, Din Görevlisi M. Kemal Canarslan'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda cezaevi vaizler Hasan Meşe ve Abdulhamid Oğraş üç ayların öneminden bahsederek, fırsat dönemi olan bu aylardan en iyi şekilde yararlanılması gerektiğini söyledi.


Kur'an-ı Kerim tilavetinin de yapıldığı programda din görevlileri M. Kemal Canarslan ve Osman Murat Bora tarafından, çeşitli kaside, ilahi ve dualar okundu. - KİLİS

Kaynak: İHA

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