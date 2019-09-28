Cezaevindeki mahkum esrar siparişini drone ile alırken görüntülendi

Cezaevindeki mahkum esrar siparişini drone ile alırken görüntülendi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ohio eyaletinde bir mahkum dronedan siparişini alırken kameralara yansıdı.

28.09.2019 19:01
Cezaevindeki mahkum esrar siparişini drone ile alırken görüntülendi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ohio eyaletinde bir mahkum insansız hava aracı drone'dan siparişini alırken kameralara yansıdı.


Güvenlik kamerası görüntülerinde bir mahkumun üzerine düşen paketi yakalamaya çalıştığı görülüyor. Mahkum daha sonra yere düşen paketi alarak uzaklaşıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et