Cezaevindeki hükümlüler için kitap bağış kampanyası başladı
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Cezaevindeki hükümlüler için kitap bağış kampanyası başladı

Cezaevindeki hükümlüler için kitap bağış kampanyası başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'te ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlüler için kitap bağış kampanyası etkinliği düzenlendi.

Bilecik'te ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlüler için kitap bağış kampanyası etkinliği düzenlendi.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan 'Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü' kapsamında kitap bağış kampanyası Bilecik'te de başladı. Bilecik Adalet Sarayı girişindeki stantta Cumhuriyet Savcısı Alparslan Altıntaş tarafından başlatılan kitap kampanyasına adliye personeli başta olmak üzere birçok kişi destek verdi.

16 Haziran'a kadar devam edecek olan Bilecik'teki hükümlülere yönelik kitap kampanyasını başlatan Cumhuriyet Savcısı Altıntaş, "Kampanyada en önemli unsur kitap okuma alışkanlığının hükümlülere kazandırılmasıdır. Bizde bu alışkanlığın kazandırılması, kütüphaneleri daha zengin içeriklerle buluşturmak için şimdiden bu kampanyaya destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum" dedi.

Adliyesi önünde gerçekleştirilen programa ayrıca, Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, Baro Başkanı Halime Aynur ve kurum müdürlerinin bulunduğu birçok vatandaş ellerindeki kitaplar ile kampanyaya destek verdi. - BİLECİK

Cezaevindeki hükümlüler için kitap bağış kampanyası başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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