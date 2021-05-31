Cezaevindeki hükümlüler için kitap bağış kampanyası başladı
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Cezaevindeki hükümlüler için kitap bağış kampanyası başladı

Cezaevindeki hükümlüler için kitap bağış kampanyası başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'da, ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlüler için kitap bağış kampanyası etkinliği düzenlendi.

Ordu'da, ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlüler için kitap bağış kampanyası etkinliği düzenlendi.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan 'Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü' kapsamında kitap bağış kampanyası Ordu'da da başladı. İmzalanan protokol sonrası tüm yurtta cezaevleri için kitap bağış stantları kuruluyor.

Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, kitap bağış kampanyasının 16 Haziran tarihine kadar devam edeceğini belirterek, "Bu kampanya ile ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerimizin kitap okuma alışkanlığı kazanmaları, boş zamanlarını değerlendirmeleri, kitap okuyarak bilgi birikimlerini ve kültürlerini arttırıp ceza infaz hukukunun temel amaçlarından birisi olan tutuklu ve hükümlülerimizin yeniden suç işlemelerinin önlenmesi ve topluma kazandırılmalarının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu kampanyada toplanacak olan kitaplar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile birlikte oluşturulacak komisyonda değerlendirildikten sonra uygun olanlar ceza infaz kurumumuzda tutuklu ve hükümlülerimizin istifadesine sunulacaktır" dedi.

Ordu Adliyesi önünde gerçekleştirilen programa ayrıca, Adalet Komisyonu Başkanı Dr. Mesut Bilen, Cezaevi Savcısı Faruk Tuzlu, Ceza İnfaz Kurum Müdürü Tuncay Avanaş ve ilgililer de katıldı. - ORDU

Cezaevindeki hükümlüler için kitap bağış kampanyası başladı
Cezaevindeki hükümlüler için kitap bağış kampanyası başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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