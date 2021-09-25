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Cezaevindeki FETÖ üyelerinin ailelerine 'süt dağıtımı' adıyla para yardımı yapmışlar

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Haberler | Güncel
Cezaevindeki FETÖ üyelerinin ailelerine 'süt dağıtımı' adıyla para yardımı yapmışlar

ORDU'da, FETÖ/PDY'nin 'yeni il yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden bazılarının, cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin aileleri için para toplayarak 'süt dağıtımı' adı altında yardım yaptıkları, ev kiralayıp, örgüt üyelerinin çocuklarına eğitim...

GÜLYALI, ORDU (DHA) - ORDU'da, FETÖ/PDY'nin 'yeni il yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden bazılarının, cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin aileleri için para toplayarak 'süt dağıtımı' adı altında yardım yaptıkları, ev kiralayıp, örgüt üyelerinin çocuklarına eğitim verdikleri belirlendi.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin 'yeni il yapılanması'na yönelik operasyon gerçekleştirdi. 6 ay süreyle iletişimin dinlenmesi, teknik araçlarla izleme ve fiziki takip sonucu tespit edilen 43 şüpheli, gözaltına alındı. 'Yeni yapılanma'da 'mütevelli üyesi' olarak tanımlananlar dahil 10 şüpheli, Gülyalı ilçesindeki restoranda toplantıdayken, 'himmet' olarak aralarında topladıkları paralarla suçüstü yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; örgüte ait olduğu değerlendirilen 370 bin TL, 100 bin 665 dolar, 17 bin 150 euro, 1,5 kilogram altın ile 1 ruhsatsız silah, 11 mermi, şüphelilere ait dijital materyaller ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

'SÜT DAĞITIMI' ADI ALTINDA PARA YARDIMI

FETÖ/PDY'nin 'yeni il yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı. 43 şüpheliden 16'sının, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen kamu görevlisi olduğu öğrenildi. Şüphelilerden 10'unun, Gülyalı ilçesindeki restoranda 'gün' adı altında toplantı yaptığı sırada para topladıkları, toplanan paralarla cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin ailelerine 'süt dağıtımı' adı altında yardım yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin ev kiralayıp, örgüt üyelerinin çocuklarına eğitim verdikleri, yurt dışına kaçan örgüt üyeleri ile görüntülü görüştükleri de tespit edildi.

Öte yandan gözaltına alınan şüpheliler arasında daha önce tutuklanıp, ihraç edilen ardından göreve iade edilen ve halen aktif görevde bulunan kamu görevlisi ile eşinin de olduğu öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Son Dakika Haberleri
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