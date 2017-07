Cezaevindeki Fetö'cüler Hala Rüyalarla Kandırılmaya Çalışılıyor"

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan 4 sanığın yargılanmasına başlandı.



FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Egemen D, Metin E, Mustafa C. ve Ökkeş Ö'nün yargılanmasına 8. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Duruşmaya tutuklu sanıkların yanı sıra yakınları ve avukatları katıldı.



Duruşmada söz alan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen eski istihbarat polislerinden sanık Egemen D, FETÖ'nün şeytani yüzünü göremeyip devletin huzurunda sanık olarak bulunmaktan pişman olduğunu ve devletten özür dilediğini söyledi.



Örgütle ilgili çok büyük yanılgıya düştüğünü ifade eden Egemen D, örgütün bu dünyayı hem kendisine hem de ailesine zehir ettiğini dile getirdi.



"AK Parti İl Başkanı ve Kaymakam usulsüz olarak dinlendi"



Antalya'da istihbarat şubede görev yaparken 2012'de Erzurum'a tayin olduğunu anlatan Egemen D, "Bu dönemde örgüt yoğun olarak dinleme yapıyordu." dedi.



Erzurum'da dönemin AK Parti İl Başkanı ve Aziziye Kaymakamının usulsüz olarak dinlendiğini anlatan Egemen D, "Yasa dışı dinlemede bilerek usulsüz bir işlem yapmadım, evrağa imza atmadım. Biz dışarıdaki istihbari bilgileri toplardık, şubeye iletirdik." diye konuştu.



Örgütün üç ayrı gizli haberleşme programını kullandığını vurgulayan Egemen D, FETÖ'nün 2014 Eylül ayında Eagle kullanmaya başladığını, 2015 Şubat ve Mart aylarında ise ByLock'u kullanmayı bıraktığını aktardı.



"Rüyalarla kandırmaya devam ediyorlar"



Eagle programını ByLock'un geliştirilmiş bir versiyonu olduğu için kullanmaya başladıklarına işaret eden Egemen D, şu bilgileri verdi:



"2015 Ekim gibi de örgüt Tango programını kullanmaya başladı ama bu herkes tarafından bilinen Tango programı değil 'isim çağrıştırsın' diye o kullanıldı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bu programları kaldırıp örgütle bağlantımı kestim. Örgütün sözde abileri haberleşme programlarından mesaj atıyordu. 17-25 operasyonunu gerçekleştiren daha sonra tutuklanan polisler, Hazreti Yusuf'a veya daha başka zatlara benzetilip, onları yücelten rüyalar anlatılıyordu. Cezaevindeki FETÖ'cüleri hala rüyalarla kandırmaya çalışıyorlar. Cezaevinin üzerinden bir ışığın gökyüzüne yükseldiği, bunu da bir çobanın gördüğü, bu durumu komutanlara anlattığı söyleniyor. Daha sonra çobanın bu olayı tekrar görmesi üzerine karakol komutanına anlattığı, bunun üzerine askerlerin FETÖ mensubu şahıslara iyi davranmaya başladığı şeklinde hikayeler cezaevlerinde anlatılıyor."



"Gülen'in vaazlarıyla uyutulup uyuşturulduk"



Anlatılan akıl ve mantığa uymayan şeylere, bir zamanlar beyinleri uyuştuğu için her şeye inandıklarını belirten Egemen D, gerçekleri gördüğünü ve aldatıldığını, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in vaazlarıyla uyutulup bir nevi uyuşturulduklarını kaydetti.



Mahkeme heyeti, diğer sanıkların da ifadesinin alınmasının ardından, Egemen D'nin tahliyesine, Metin E, Mustafa C. ve Ökkeş Ö'nün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.