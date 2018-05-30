Cezaevindeki Eşine Kek İçinde Sim Kart Göndermeye Çalışırken Yakalandı

Rusya'nın kuzey bölgelerinden Komi Özerk Cumhuriyeti'nin Uhta şehrindeki bir cezaevinde yatan mahkuma gönderilen hediye ve eşyaların incelemesi sırasında güvenlik görevlileri ilginç bir maddeye rastladı.

KEKTE SİM KART ÇIKINCA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Güvenlik görevlileri gönderilen keki incelediklerinde içinde sim kart buldu. Yapılan araştırmada keki mahkumun Krasnodar'da yaşayan eşinin gönderdiği ortaya çıktı. Uhta bölge basın servisi tarafından kek içerisinden çıkan sim kartın görüntüsü basına servis edildi. Olayla ilgili soruşturma açıldığı duyuruldu.