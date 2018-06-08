Cezaevindeki Demirtaş'tan ''Sevdiğim Kız Bana İnanmıyor'' Diyen Gence Tavsiye

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş cezaevinde basın toplantısı düzenledi. Sosyal medya üzerinden gelen soruları cevaplandıran Demirtaş ''sevdiğim kız bana inanmıyor'' diyen gence tavsiyelerde bulundu. Demirtaş cevabında ''Onu sevdiğinize mi inanmıyor yoksa hiçbir şeyimize mi inanmıyor? Soru açık olmayınca cevap veremedim :) Bence sevdiğinize açık davranın, size inanacaktır :) Selamlar.'' ifadelerini kullandı.

Demirtaş avukatları tarafından iletilen soruları cevaplandırdı.

''MÜCADELE SU GİBİDİR, BIRAKILMAZ''

Demirtaş'a takipçileri ''cezaevine girince mücadeleyi bırakmayı düşündünüz mü?'' sorusunu yöneltti. Demirtaş bu soruya ''Mücadele sigara gibi bir şey değil ki bırakasınız. Su gibidir mücadele, isterseniz bırakın bakalım.'' cevabını verdi. Demirtaş'a ikinci tura kalamaması durumunda kime destek vereceği de soruldu. Demirtaş bu soruya ise''Ülkenin ve toplumun geleceği açısından bizim savunduğumuz ilkelere nasıl yaklaştığına bakar, ona göre karar veririz.'' cevabını verdi.

''EN ÇOK KIZLARIMI ÖZLEDİM''

HDP'nin cumhurbaşkanı adayına cezaevinde en çok neyi özlediği de soruldu. Demirtaş bu soruya ise ''Babalar en çok kızlarını, kızlar da en çok babalarını özler '' cevabını verdi. Demirtaş'a geçtiğimiz günlerde yaptığı ankesörlü miting de soruldu. HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı bu soruya ''Üniversite yıllarımı hatırlattı. Ankesörlü tlf sırasında beklerdik. Hatta o zamanlar jetonluydu, şimdi kartlı olmuşlar. C.evindeki telefonlar akıllı ankesörlü. 10 dakikanız dolunca kendiliğinden kapanacak kadar akıllılar. Yeni bi ketıl almayı düşünmüyorum, bu ketıldan memnunuz.'' cevabını verdi.

Demirtaş cezaevinde en çok kızlarını özlediğini söyledi.

''MERKEL'E SÜRPRİZ YAPABİLİRİM''

Bir takipçisinin son dönemde Almanya Başbakanı Merkel'in Türkiye'deki gelişmelere sessiz kaldığı yönündeki eleştirisini de değerlendiren Demirtaş ''Merkel pek sessiz sayılmaz. 24 Haziran'dan sonra Erdoğan'ı Almanya'ya beklediği yönünde haberler duydum. Ama ona bir sürpriz yapıp, Cumhurbaşkanı olarak ben gideceğim.'' dedi.