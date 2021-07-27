Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında cezaevlerindeki çocuklar için iş birliği protokolü imzalandı

Ceza infaz kurumlarında annelerinin yanında kalan çocuklar ile 18 yaş altındaki hükümlü, tutuklu ve denetimli serbestlik yükümlüsü çocukların psiko-sosyal gelişimlerine destek olmak amacıyla Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Ceza infaz kurumlarında annelerinin yanında kalan çocuklar ile 18 yaş altındaki hükümlü, tutuklu ve denetimli serbestlik yükümlüsü çocukların psiko-sosyal gelişimlerine destek olmak amacıyla Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan Sorumlu Devlet Bakanlığı arasında 2002'de iş birliği protokolü imzalandı, yeni protokolle de çocukların eğitim, barınma ve ayni ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan ortak çalışmaların kapsamı genişletildi.

Yeni protokolle, iki bakanlığın taşra teşkilatları arasında yapılacak işlemler standart hale getirildi, annesinin yanında kalan 0-6 yaş grubu çocukların özel kreş ve gündüz bakımevi hizmetinden ve kurum dışında yapılacak sosyal kültürel faaliyetlerden yararlandırılması da daha sistemli şekilde düzenlendi.

Protokole göre, salıverilme sonrasında, ailesine veya bakım verecek bir yakınına teslim edilemeyeceği değerlendirilen 12-18 yaş arası çocuk tutuklu ve hükümlülerin, uygun sosyal hizmet modellerinden yararlanmalarına imkan sağlanacak.

Denetimli serbestlik kapsamında bulunan yükümlü çocuklar ise ihtiyaçları doğrultusunda uygun sosyal hizmet modellerinden yararlanacak.

Ebeveynlerinden bir ya da ikisi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan, kendilerine bir yakınları tarafından bakılan çocuklar da bu protokol kapsamındaki faaliyet ve hizmetlerden yararlanacak. Bu kapsamda ebeveyn eksikliği, sosyal çevrenin değişmesi gibi sorunlarla karşılaşan çocukların ihtiyaçları, ebeveynlerle yapılan görüşmeler çerçevesinde giderilmeye çalışılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş