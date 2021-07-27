Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında cezaevlerindeki çocuklar için iş birliği protokolü imzalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında cezaevlerindeki çocuklar için iş birliği protokolü imzalandı

Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında cezaevlerindeki çocuklar için iş birliği protokolü imzalandı
Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel

Ceza infaz kurumlarında annelerinin yanında kalan çocuklar ile 18 yaş altındaki hükümlü, tutuklu ve denetimli serbestlik yükümlüsü çocukların psiko-sosyal gelişimlerine destek olmak amacıyla Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Ceza infaz kurumlarında annelerinin yanında kalan çocuklar ile 18 yaş altındaki hükümlü, tutuklu ve denetimli serbestlik yükümlüsü çocukların psiko-sosyal gelişimlerine destek olmak amacıyla Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan Sorumlu Devlet Bakanlığı arasında 2002'de iş birliği protokolü imzalandı, yeni protokolle de çocukların eğitim, barınma ve ayni ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan ortak çalışmaların kapsamı genişletildi.

Yeni protokolle, iki bakanlığın taşra teşkilatları arasında yapılacak işlemler standart hale getirildi, annesinin yanında kalan 0-6 yaş grubu çocukların özel kreş ve gündüz bakımevi hizmetinden ve kurum dışında yapılacak sosyal kültürel faaliyetlerden yararlandırılması da daha sistemli şekilde düzenlendi.

Protokole göre, salıverilme sonrasında, ailesine veya bakım verecek bir yakınına teslim edilemeyeceği değerlendirilen 12-18 yaş arası çocuk tutuklu ve hükümlülerin, uygun sosyal hizmet modellerinden yararlanmalarına imkan sağlanacak.

Denetimli serbestlik kapsamında bulunan yükümlü çocuklar ise ihtiyaçları doğrultusunda uygun sosyal hizmet modellerinden yararlanacak.

Ebeveynlerinden bir ya da ikisi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan, kendilerine bir yakınları tarafından bakılan çocuklar da bu protokol kapsamındaki faaliyet ve hizmetlerden yararlanacak. Bu kapsamda ebeveyn eksikliği, sosyal çevrenin değişmesi gibi sorunlarla karşılaşan çocukların ihtiyaçları, ebeveynlerle yapılan görüşmeler çerçevesinde giderilmeye çalışılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Abdurrahman Bulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derya Uluğ Acun Ilıcalı Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Burak Elmas Metin Oktay Hakan Reçber Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında cezaevlerindeki çocuklar için iş birliği protokolü imzalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 11:24:12. #1.16#

title