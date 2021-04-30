Cezaevindeki babasının yerine mahkeme kararıyla annesinin soyadını aldı

İZMİR'de yaşayan lise öğrencisi Y.T. (17), 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklanan babası O.T.'nin yerine velayetinin bulunduğu annesinin soyadını kullanmak için açtığı davayı kazandı.

İZMİR'de yaşayan lise öğrencisi Y.T. (17), 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklanan babası O.T.'nin yerine velayetinin bulunduğu annesinin soyadını kullanmak için açtığı davayı kazandı.

İzmir'de yaşayan A.D. ve O.T. çiftinin evliliklerinden Y.T. isimli bir çocukları dünyaya geldi. Ancak bu süreçte O.T., gasp ve hırsızlık suçlarından cezaevine girdi. Çift, çocukları 3 yaşındayken boşandı. Uzun süre cezaevinde kalan O.T., 3 yıl önce bir çocuğa nitelikli cinsel istismar suçundan suçlu bulunup, tekrar tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Bunun üzerine şu an 17 yaşında olan Y.T., babasının yerine annesinin soyadını kullanmak için avukatlar Ayşe Özge Çınar Seçkin ve Buket Derya Karaman aracılığıyla İzmir 21. Aile Mahkemesi'nde dava açtı. Y.T. mahkemedeki ifadesinde, "Bu davayı açmasını annemden ben istedim. Babamın benimle ilgilenip bana bakmışlığı yoktur. Bu yaşıma kadar 3-4 defa anca görüşmüşüzdür. Birlikte olduğumuz dönemler çok kısıtlıdır. Babamla ilgili benim oğlu olduğumu gösterecek herhangi bir bağımın kalmasını istemiyorum. Bu nedenle soyadımın, annemin kızlık soyadıyla değiştirilmesini talep ediyorum" dedi.

Duruşmada tanık ifadeleri de dinlendi. A.D.'nin kardeşi N.Ö., "Y.T. henüz 2 yaşındayken O.T. cezaevine girmişti. Çocuğuyla 3-4 kez anca görüşebilmiştir. Babasının suçlu kimliğinden utandığı için Y.T soyadını değiştirmek istiyor" diye konuştu.ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI GÖZETİLDİTanıklardan A.F.D., yeğeni ve babası arasında hiçbir zaman nitelikli bir 'baba-oğul ilişkisi' olmadığını belirtip, "O.T, dışarda olduğu zamanlarda 3-4 kez oğluyla görüşmüştür. Yeğenim, geleceğini de düşünerek babasını soyadını taşımak istemiyor" diye konuştu.

Mahkeme, 8 Nisan tarihinde verdiği kararda Y.T.'nin soyadının değiştirme isteğinin kabulüne karar verdi. Gerekçeli kararda, Y.T.'nin baskı altında kalmadan ve kendi iradesiyle üniversite sınavına babasının soyadıyla girmek istemediğine yönelik ve annenin soyadını kullanmak istemesi talebinin, çocuğun hem psikolojik olarak hem de resmi evraklarda da kolaylık sağlanacağının ve bu durumların da çocuğun üstün yararına olacağı belirtildi. Bunun üzerine Y.T'nin soyadı, 'D.' olarak değiştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI