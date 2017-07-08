Cezaevindeki Babadan Kaymakama Mektup

Bitlis'in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu'na cezaevindeki bir babadan mektup gönderildi.



Bitlis E Tipi Cezaevindeki baba, işitme engelli oğluna işitme cihazı hediye eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Alibeyoğlu'na teşekkür için mektup yazdı. Kaymakam Alibeyoğlu'na teşekkür eden baba, gönderdiği mektupta, "Allah'ım sizin gibi insanları başımızdan eksik etmesin" dedi. - BİTLİS