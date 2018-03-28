Cezaevinde Zeytin Yağından Kuru Yemişe Uzanan Üretim

KEMAL KARADAĞ - Osmaniye Toprakkale Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünde meslek eğitimi alan hükümlüler, zeytin yağından kabak çekirdeğine, salçadan nohuta kadar birbirinden farklı ürün ortaya koyuyor.

Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Murat Atan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelindeki cezaevlerinde bulunan 289 iş yurdunda hükümlülere meslek eğitimi verildiğini belirtti.

Farklı iş kollarındaki eğitimlerin ardından hükümlülerin üretime katıldığını ifade eden Atan, temel amaçlarının hükümlülere meslek edindirmek olduğunu bildirdi.

Atan, bu kapsamda Osmaniye Toprakkale Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünde 7 farklı iş kolunda hükümlülerin üretim yaptığını söyledi.

İşyurdu Müdürlüğü bünyesindeki tarım arazisinde hükümlülerin sebze ve meyve üretimi yaptığını dile getiren Atan, tarım alanlarında zeytin, elma, nar, erik ve kayısı ağaçları bulunduğunu anlattı.

Atan, tesis ve atölyelerde salça, şalgam suyu, nar ekşisi ve zeytinyağı üretiminin de yapıldığını belirtti.

Modern tesislerde "sertifikalı" ürün üretimi

Hizmet verilen bir başka iş kolunun da kuru yemiş sektörü olduğunu ifade eden Atan, yer fıstığı, fındık, badem, leblebi, Antep fıstığı, çekirdek ve kabak çekirdeği üretilen kuru yemiş atölyesinde de hükümlülerin görev yaptığını söyledi.

Bakliyat atölyesinde bulgur, mercimek, nohut, barbunya, kuru fasulye üretildiğini vurgulayan Atan, ürünlerin "helal gıda" ile "ISO" kalite sertifikalarına sahip olduğunu bildirdi.

Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Atan, şunları kaydetti:

"Hükümlüler, modern atölye ve tesislerde farklı sektörlerde üretim gerçekleştiriyor. Toprakkale İşyurdu Müdürlüğümüzde 350 hükümlümüz üretim yapmaktadır. Cezaevimizde kalan hükümlülerimizin tamamına yakınının üretime katılması sağlanmıştır."