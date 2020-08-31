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Cezaevinde yapmayı öğrendiği gemi maketleri geçim kaynağı oldu

BALIKESİR'in Edremit ilçesine bağlı turistik Altınoluk Mahallesi'ne yaz aylarında gelen Rıfat Yiğiter (72), maket gemi yaparak, geçimini sağlıyor.

Cezaevinde yapmayı öğrendiği gemi maketleri geçim kaynağı oldu
31.08.2020 10:40 | Son Güncelleme: 31.08.2020 13:41

BALIKESİR'in Edremit ilçesine bağlı turistik Altınoluk Mahallesi'ne yaz aylarında gelen Rıfat Yiğiter (72), maket gemi yaparak, geçimini sağlıyor. Yiğiter, yapımını cezaevinde olduğu dönemde arkadaşlarından öğrendiği gemi maketlerine daha çok gurbetçilerin ilgi gösterdiğini söyledi.

4 çocuk ve 8 torun sahibi Rıfat Yiğitler, kamyon şoförlüğü yaptığı 1992 yılında cezaevine girdi. Cezaevinde arkadaşlarından gemi maketi yapmayı öğrendi. 1999 yılında tahliye olan Yiğitler, gemi maketi yaparak, satmaya başladı. Yaz sezonunda, Altınoluk sahili yakınındaki yolun kenarına tezgah açan Rıfat Yiğiter, gemi maketi yaparken huzur bulduğunu söyledi.

Yiğiter, gemi maketlerinin gurbetçiler sayesinde yurt dışında da ilgi gördüğünü kaydetti.Rıfat Yiğiter, "Gemi maketi yapmayı cezaevinde öğrendim. Cezaevinden çıkınca da gemi maketleri yapmaya başladım. Satarak, geçimimi sağlıyorum. Altınoluk çevresinde büyük gemiler çok satılıyor. Titanik gemisi maketi yapmak 10 günümü alıyor. Çok masraflı, çok emek veriyorum. Titanik gemisini 300 liraya satıyorum" dedi.4 BİNE YAKIN MAKET GEMİ ÜRETTİ

4 bine yakın maket gemi ürettiğini söyleyen Yiğiter, "Yurtdışından gelen gurbetçiler daha fazla rağbet gösteriyor. Bu iş sayesinde çok arkadaş edindim. Birçoğu İstanbullu iş adamları, Altınoluk'taki iş adamlarıyla arkadaş olduk. Gelip geçerken uğruyorlar bana, ihtiyacımı soruyorlar. O bana yetiyor. Bir kalp ameliyatı ve kolon kanseri ameliyatı geçirdim. İki sene önce de felç atlattım. Ama yılmadım devam ediyorum işime. Ölene kadar bu işe devam ederim. Bu iş sakinlik istiyor. Çünkü bu iş ağaç oyma. Maket bıçağıyla ağaçları oyuyorum. 4 bine yakın maket gemi ürettim. Malzemeleri çeşit çeşit yerlerden alıyoruz. 4 tane çocuğum, 8 tane torunum var. Torunlarım için çalışıyorum. Kazancımı torunlarıma harcıyorum" ifadelerini kullandı.

- Balıkesir

Kaynak: DHA

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